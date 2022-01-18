«الصحة» تسلم مستشفى بالخاثر القروي مولدا كهربائيا بقدرة 550 كيلو وات

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مستشفى «بالخاثر القروي»، مولدا كهربائيا، لتوفير قدرة كهربائية«550 كيلو وات».

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن تسليم المولد جاء تنفيذا لتعليمات وزير الصحة علي الزناتي، بدعم المؤسسات الصحية، وتعزيز أدائها والخدمات التي تقدمها، ومواجهة العجز الناتج عن انقطاع خدمات التيار الكهربائي.

- «الصحة العالمية»: 4 متحورات من «كورونا» في ليبيا

والإثنين، أكدت منظمة الصحة العالمية انتشار أربعة متحورات من فيروس كورونا المستجد في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020، مشيرة إلى إجراء أكثر من مليوني اختبار خلال تلك الفترة.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوضعية الوبائية الذي نشر أمس، إن ليبيا شهدت نسبة عالية من الإصابات بوباء كورونا مع تسجيل نحو 54.3 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الأول من يناير، فيما وصل عدد اختبارات الكشف منذ بداية اكتشاف أول حالة في مارس 2020 إلى أكثر من مليوني و94 ألف تحليل تبين أن 18.8% منهم يحملون الفيروس.

تسليم مستشفى بالخاثر القروي مولدا كهربائيا, 18 يناير 2022. (الصحة)