فقدان صيادَين من تاجوراء وعمليات بحث متواصلة عنهما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية تاجوراء، فقدان شابين صيادين، من أبناء البلدية، فيما تجرى عملية البحث عنهما.

وأوضحت البلدية في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عضو المجلس البلدي تاجوراء خالد بريدان، تواصل أمس، مع الجهات المختصة ذات العلاقة بالإنقاذ البحري والأمن من أجل البحث عنهما «بشتى الطرق».

وأشادت البلدية بجهود الأشخاص والكتائب من شباب تاجوراء «الخيرين» الذين يشاركون في البحث عن المفقودين والحفاظ على سلامتهم.

- مفوضية اللاجئين تقدم مساعدات طبية لطرابلس وتاجوراء

والأربعاء الماضي، قدمت مفوضية اللاجئين معدات وإمدادات طبية إلى مستشفى طرابلس الجامعي والمجمع الصحي بمنطقة وريمة بتاجوراء، في إطار دعم السلطات الصحية في ليبيا، مع استمرار ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المفوضية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنها قدمت لمستشفى طرابلس الجامعي إمدادات طبية تتمثل في أقنعة للأكسجين وأغطية الأسرّة أحادية الاستخدام والمطهرات وعربات الأدوات الطبية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يستفيد من هذه التبرعات نحو قرابة 75 ألف شخص.