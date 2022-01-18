انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة «خارطة الطريق»

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، المخصصة لبحث تقرير لجنة خارطة الطريق المُشكلة من المجلس، واستكمال المداولات بشأن الانتخابات.



وأمس الإثنين، شهدت جلسة النواب نقاشات موسعة حول المعوقات التي حالت دون عقد الانتخابات، والحلول المقترحة لاستئناف العملية، حيث استهلت ببيان ألقاه رئيس المجلس، عقيلة صالح، دافع فيه عن المادة (12) من قانون انتخاب رئيس الدولة، رافضًا الاتهامات بـ«تفصيلها» لتتيح ترشحه للانتخابات.



وحضر الجلسة رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، الذي طلب مهلة زمنية «من ستة إلى ثمانية أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة (القوة القاهرة)، وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين»، محددا أربعة عوامل يجب توافرها لإنجاز المهمة، وهي «التوافق السياسي، والأمن، والتمويل، والتشريع».

