غوتيريس: 12 ألف معتقل في ليبيا بينهم محتجزون في منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسميا في 27 سجنا ومنشأة احتجاز بأنحاء ليبيا، بينما يحتجز الآلاف أيضا بشكل غير قانوني داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة.

وأشار غوتيريس إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات القانون الدولي، ورصدت بعض تلك الحالات في سجن معيتيقة، وعديد مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية، وداخل العاصمة طرابلس وحولها، حسب تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، لكنه لم ينشر حتى الآن، وحصلت عليه وكالة «أسوشيتد برس».

بدورها نشرت وكالة «فرانس برس» مقتطفات من التقرير، الذي دعا الأمين العام فيه الأطراف الليبية إلى «العمل معًا» لإجراء «انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن».

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وشدد على أن «السلطات والمؤسسات الليبية المختصة يجب أن تعمل معًا الآن لحل المشكلات الأساسية التي أدت إلى إرجاء (الانتخابات)... وتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد التأخير».

غوتيريس يطالب بانسحاب كامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب

كما طالب غوتيريس، «باستمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب كامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية» المنتشرة في ليبيا، والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم الإجمالي بأكثر من 20 ألفًا.

وأشار إلى أن «المنافسة بين الجماعات المسلحة للسيطرة على الأراضي استمرت في التأثير على الأمن في طرابلس وفي مدن الشمال الغربي» في الأشهر الأخيرة، معتبرًا أن «وجود المرتزقة يواصل لعب دور مزعزع للاستقرار في الجنوب».