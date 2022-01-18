السوق الرسمية: اليورو والإسترليني يتراجعان أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعرا العملتين البريطانية والأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني قرشا إلى 6.24 دينار مقابل 6.25 دينار أمس، وبالمثل سعر اليورو الذي خسر قرشا ليصبح 5.21 دينار مقابل 5.22 دينار أمس.

في حين، حافظ متوسط سعر صرف الدولار على مستوى 4.57 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على الدرهم الإماراتي والدينار التونسي، الذين سجلا 1.24 دينار و1.59 دينار على الترتيب، في حين ارتفع الريال السعودي إلى 1.22 دينار من 1.21 دينار أمس.

واستقر اليوان الصيني عند 0.72 دينار، والليرة التركية عند 0.33 دينار.