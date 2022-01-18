«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على طول الساحل خلال سقوط الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على طول الساحل خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- الطقس غائم مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر.

- الريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة خلال سقوط المطر.