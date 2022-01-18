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أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 09:28 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة في معظم المناطق
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة على معظم المناطق الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، خصوصا على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة من حين إلى آخر، خصوصا على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت، مع تكّون ضباب خلال الليل وصباح الغد على مرتفعات الجبل الغربي، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على الجبل الغربي.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
تتكاثر السحب على معظم المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على السرير، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

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