وليامز تنهي زيارتها للقاهرة بعد لقاء عباس وشكري

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، زيارة إلى القاهرة استمرت يومين، التقت خلالها محاورين ليبيين، ومسؤولين مصريين.

وقالت وليامز، عبر حسابها على «تويتر»، إنها اختتمت زيارتها بعد لقائها على حدة وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي، الوزير عباس كامل، حيث «أثنت على دور مصر الإيجابي والدعم المقدم للمسار العسكري بشكل خاص».

وليامز يشدد على أهمية دعم انتخابات يقبل بنتائجها جميع الأطراف

وشدد، خلال الاجتماعين، على أهمية «الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا والحاجة إلى احترام إرادة 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقات التصويت الخاصة بهم، وذلك من خلال دعم إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية، يقبل بنتائجها جميع الأطراف».

- خلال اجتماعات مع ليبيين في القاهرة.. وليامز تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن

- خلال لقائها مع أبو الغيط ولعمامر بالقاهرة.. وليامز تؤكد على تنفيذ خارطة الطريق ودور دول جوار ليبيا

- وليامز ولعمامرة يبحثان التطورات الليبية في القاهرة

- وليامز وأبوالغيط يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، جددت وليامز التأكيد على ضرورة «إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن»، مكررة التزام الأمم المتحدة بإشراك جميع الأطراف الليبية في عملية شاملة.

وليامز تذكر بخارطة ملتقى الحوار السياسي

كما استعرضت خلال لقائها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بمقر الجامعة العربية، المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكدت وليامز ضرورة دعم الجهود الدولية والإقليمية لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعمها مجلس الأمن الدولي، مشددة على دور دول جوار ليبيا في دعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون.