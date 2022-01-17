مؤسسة النفط تعلن خطة تطوير حقل شمال الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، خطة تطوير حقل شمال الحمادة ووضعه على الإنتاج الذي من المتوقع أن يحقق 10 آلاف برميل يوميًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة «نفوسة» للعمليات النفطية لعام 2021، برئاسة مصطفى صنع الله، وحضور أعضاء مجلس الإدارة: أبو القاسم شنقير، العماري محمد، جاد الله العوكلي، ورئيس لجنة الإدارة المشغل بشركة نفوسة محمد جمال الدين، وعضو لجنة الإدارة إلياس العزابي، وعضو لجنة الملاك عبد الحكيم المسلاتي، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة.

رفع القدرة الإنتاجية لمؤسسة النفط

وأكد صنع الله، خلال الاجتماع، أن البدء بعمليات التطوير المرحلي لمنطقة شمال الحمادة من شأنه المساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسة وإعطاء رسالة إيجابية للشركات الأجنبية والخدمية لتكثيف وجودها داخل ليبيا ودعم استقرار البلاد، وفق بيان نشرته مؤسسة النفط على «فيسبوك».

- مناقشة ترتيبات وضع حقل شمال الحمادة على الإنتاج

- صنع الله يبحث احتياجات شركة نفوسة للعمليات النفطية

وتابع صنع الله: «بعد القيام بعمليات الاستكشاف في الامتياز 47 وتقديم خطة التقييم للقطع المكتشفة من الشريك الأجنبي، جرى الحصول على الإعلان التجاري، وبناءً على ذلك صدر قرار من المؤسسة بتأسيس شركة نفوسة للعمليات النفطية لتقوم بتطوير وتشغيل عدد من التراكيب في الامتياز 47 - منطقة شمال الحمادة بحوض غدامس».

القدرة الإنتاجية تصل إلى 25 ألف برميل يوميا

وأشار إلى الدراسات الجيولوجية والمكانية التي قامت بها الشركة لغرض إعادة تقييم الخطة التطويرية الأولية، والتي توصلت لتبني فكرة الإنتاج السريع للحقل على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى توظيف آبار الحقل الحالية لمدة 3 إلى 5 سنوات بمعدل إنتاج يصل إلى 10 ألف برميل يوميًا، تليها المرحلة الثانية التي سيصل الإنتاج خلالها إلى 25 ألف برميل يوميًا.

وطالب صنع الله مسؤولي شركة نفوسة بضرورة إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة تحديدًا بالمناطق المحيطة بعملياتها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بالعاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كل الجوانب بجميع الحقول وكافة المواقع، إضافة للاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

واستعرض الاجتماع نشاط برنامج العمل والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية، كما تناول نشاط الصحة والسلامة والبيئة والجودة، وعلوم الأرض، وهندسة المكامن، والحفر، ومشاريع الهندسة، وتقنية المعلومات، إضافة للجوانب المالية والقانونية للشركة.

مشروعات شركة «نفوسة» خلال العام 2022

وتناول العرض الأعمال التي أنجزت خلال عام 2021، والمشاريع التي تعتزم شركة «نفوسة» القيام بها خلال العام 2022، أبرزها خطة تطوير حقل شمال الحمادة ووضعه على الإنتاج الذي من المتوقع أن يحقق إنتاج 10 آلاف برميل يوميا.

فيما يخص الجانب الفني، أوضح صنع الله أن الشركة تحتاج إلى التركيز على الأهداف الاستراتيجية من خلال خطة عمل واضحة، ووضع استراتيجية للتعامل مع الغاز المنتج، بالإضافة إلى البحث عن حل سريع للتعامل مع الغاز وتحويله إلى سوائل والتواصل مع الشركة للكهرباء لوضع مواصفات خاصة للغاز لاستهلاكه في توليد محطات الكهرباء.

كما أكد أهمية برامج التنمية المستدامة في المناطق القريبة من حقول الشركة ( طبقة - الزنتان - الرحيبات)، والمحافظة على قنوات الاتصال مع هذه المناطق بالتسيق مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة حتى تستمر هذه البرامج. وشدد صنع الله على ضرورة أخذ ملاحظات الإدارة القانونية بالمؤسسة بعين الاعتبار، والتي ستتابع وتهتم بهذا الموضوع طوال الثلاث اسابيع المقبلة.

على هامش الاجتماع السنوي لشركة «نفوسة» للعمليات النفطية (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

جانب من الاجتماع السنوي لشركة «نفوسة» للعمليات النفطية (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)