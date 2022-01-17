Atwasat

«مكافحة الأمراض»: اللقاحات تقي من الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 70%

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 09:50 مساء
«مكافحة الأمراض»: اللقاحات تقي من الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 70%
سيدة ليبية تتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا. (أرشيفية: السفارة الأميركية لدى ليبيا)
alwasat radio

طمأن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنها فعالة جًدا للفرد وتعمل على تقديم الحماية بنسبة تزيد عن 70% من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

وأضاف المركز في بيان اليوم الإثنين أن اللقاحات توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض رغم تحورات الفيروس، منبها بأن الدراسات والتقديرات تشير إلى أن العدوى بفيروس كورونا وأخذ جرعات التطعيم كاملة يؤديان إلى انخفاض خطر تكرار العدوى لمدة 6 أشهر على الأقل.

أربعة متحورات للفيروس في ليبيا
قبل ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية انتشار أربعة متحورات من فيروس كورونا المستجد في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020، مشيرة إلى إجراء أكثر من مليوني اختبار خلال تلك الفترة.

والسبت الماضي، قال مركز مكافحة الأمراض إن الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا لا تزال في حالة الانتشار المجتمعي، موصيًا بتكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة المقبلة للوباء، وإعادة فرض إجراءات احترازية في الأماكن العامة ومواقع العمل.

- «الصحة العالمية»: 4 متحورات من «كورونا» في ليبيا
- «مكافحة الأمراض» يحذر من الموجة المقبلة للوباء ويوصي بإجراءات احترازية جديدة

إصابات كورونا في تونس خطر على ليبيا
وأوضح المركز في تقريره للأسبوع الممتد من 7 حتى 13 يناير الجاري، أن ازدياد عدد حالات الإصابة في تونس يمثل مصدر قلق كبيرًا لليبيا، مضيفًا أن المؤشرات الليبية للوباء تشير إلى توافق كبير مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم.

ودعا إلى تكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة المقبلة للوباء؛ وذلك بإطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم، وزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا من المراكز الثابتة، من أجل الوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم 2021

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم 2021
برنامج «فلوسنا» | الشركات الطبية.. جزء من أزمة الصحة أم ضحية لها

برنامج «فلوسنا» | الشركات الطبية.. جزء من أزمة الصحة أم ضحية لها
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
النوافذ: تسمح وتصد

النوافذ: تسمح وتصد
وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا

وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية

أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟

كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مكافحة الأمراض»: اللقاحات تقي من الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 70%
«مكافحة الأمراض»: اللقاحات تقي من الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من ...
مؤسسة النفط تعلن خطة تطوير حقل شمال الحمادة
مؤسسة النفط تعلن خطة تطوير حقل شمال الحمادة
توافق مصري جزائري حول أهمية استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها خاصة العسكرية والأمنية
توافق مصري جزائري حول أهمية استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها خاصة ...
وليامز تنهي زيارتها للقاهرة بعد لقاء عباس وشكري
وليامز تنهي زيارتها للقاهرة بعد لقاء عباس وشكري
حملة تفتيش موسعة على الصيدليات في سبها
حملة تفتيش موسعة على الصيدليات في سبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات...
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
المزيد
غوتيريس يستعجل الانتخابات وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
غوتيريس يستعجل الانتخابات وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب......
النائب العام يتابع نتائج التحقيق في المخالفات المالية بقطاع الصحة
النائب العام يتابع نتائج التحقيق في المخالفات المالية بقطاع ......
«العامة للكهرباء» تبحث تعزيز الشراكة مع «سونلغاز» الجزائرية
«العامة للكهرباء» تبحث تعزيز الشراكة مع «سونلغاز» الجزائرية...
حملة تفتيش موسعة على الصيدليات في سبها
حملة تفتيش موسعة على الصيدليات في سبها...
وليامز تنهي زيارتها للقاهرة بعد لقاء عباس وشكري
وليامز تنهي زيارتها للقاهرة بعد لقاء عباس وشكري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط