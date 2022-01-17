خطوة جديدة لاسترجاع القطع الأثرية الليبية المسروقة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع حكومي، اليوم الإثنين، التواصل مع مكاتب الإنتربول في بعض دول العالم لاسترجاع القطع الأثرية الليبية المسروقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية العميد عادل الشروي، ورئيس مصلحة الآثار محمد الشكشوكي، ومدير مكتب الآثار المسروقة والمهجرة، وممثل عن وكيل التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وعدد من ضباط الاتصال بمكتب إنتربول طرابلس.

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وشدد العميد عادل الشروي على ضرورة تكاثف كل الجهود لاسترجاع القطع الأثرية المسروقة إلى أرض الوطن باعتبارها موروثا ثقافيا مهما يجب الحفاظ عليه، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على «فيسبوك».

وناقش الاجتماع عددا من الملفات، كان أهمها ما جرى إنجازه من استرجاع بعض القطع الأثرية ومنها ما يعرف بـ«الرأس الرخامي الجنائزي» الذي جرى استرجاعه مؤخرًا من الولايات المتحدة الأميركية.

جانب من اجتماع ناقش استعادة القطع الأثرية الليبية المسروقة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)