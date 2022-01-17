Atwasat

خطوة جديدة لاسترجاع القطع الأثرية الليبية المسروقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 09:30 مساء
خطوة جديدة لاسترجاع القطع الأثرية الليبية المسروقة
جانب من اجتماع ناقش استعادة القطع الأثرية الليبية المسروقة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
alwasat radio

ناقش اجتماع حكومي، اليوم الإثنين، التواصل مع مكاتب الإنتربول في بعض دول العالم لاسترجاع القطع الأثرية الليبية المسروقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية العميد عادل الشروي، ورئيس مصلحة الآثار محمد الشكشوكي، ومدير مكتب الآثار المسروقة والمهجرة، وممثل عن وكيل التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وعدد من ضباط الاتصال بمكتب إنتربول طرابلس.

- «الآثار» تحتفل بوصول تمثال فاوستينا الصغرى
- السفير الألماني: مناقشة اتفاقية تعاون مع مصلحة الآثار الليبية

وشدد العميد عادل الشروي على ضرورة تكاثف كل الجهود لاسترجاع القطع الأثرية المسروقة إلى أرض الوطن باعتبارها موروثا ثقافيا مهما يجب الحفاظ عليه، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على «فيسبوك».

وناقش الاجتماع عددا من الملفات، كان أهمها ما جرى إنجازه من استرجاع بعض القطع الأثرية ومنها ما يعرف بـ«الرأس الرخامي الجنائزي» الذي جرى استرجاعه مؤخرًا من الولايات المتحدة الأميركية.

جانب من اجتماع ناقش استعادة القطع الأثرية الليبية المسروقة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من اجتماع ناقش استعادة القطع الأثرية الليبية المسروقة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم 2021

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم 2021
برنامج «فلوسنا» | الشركات الطبية.. جزء من أزمة الصحة أم ضحية لها

برنامج «فلوسنا» | الشركات الطبية.. جزء من أزمة الصحة أم ضحية لها
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
النوافذ: تسمح وتصد

النوافذ: تسمح وتصد
وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا

وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية

أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟

كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مكافحة الأمراض»: اللقاحات تقي من الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 70%
«مكافحة الأمراض»: اللقاحات تقي من الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من ...
مؤسسة النفط تعلن خطة تطوير حقل شمال الحمادة
مؤسسة النفط تعلن خطة تطوير حقل شمال الحمادة
توافق مصري جزائري حول أهمية استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها خاصة العسكرية والأمنية
توافق مصري جزائري حول أهمية استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها خاصة ...
وليامز تنهي زيارتها للقاهرة بعد لقاء عباس وشكري
وليامز تنهي زيارتها للقاهرة بعد لقاء عباس وشكري
حملة تفتيش موسعة على الصيدليات في سبها
حملة تفتيش موسعة على الصيدليات في سبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات...
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
المزيد
غوتيريس يستعجل الانتخابات وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
غوتيريس يستعجل الانتخابات وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب......
النائب العام يتابع نتائج التحقيق في المخالفات المالية بقطاع الصحة
النائب العام يتابع نتائج التحقيق في المخالفات المالية بقطاع ......
«العامة للكهرباء» تبحث تعزيز الشراكة مع «سونلغاز» الجزائرية
«العامة للكهرباء» تبحث تعزيز الشراكة مع «سونلغاز» الجزائرية...
حملة تفتيش موسعة على الصيدليات في سبها
حملة تفتيش موسعة على الصيدليات في سبها...
وليامز تنهي زيارتها للقاهرة بعد لقاء عباس وشكري
وليامز تنهي زيارتها للقاهرة بعد لقاء عباس وشكري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط