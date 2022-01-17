المنقوش تناقش مع السفير الإيطالي مبادرة وزارة الخارجية لحل مشكلة المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال استقبالها، اليوم الإثنين، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيب بوشتينو غريمالدي، مبادرة الوزارة «لحل مشكلة المهاجرين» والتي تعتمد على تنسيق «ليبي - دولي» في هذا الشأن بحسب الوزارة.

وأضافت وزارة الخارجية أن لقاء المنقوش والسفير الإيطالي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية، بحث أيضا مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

وأكد السفير الإيطالي للمنقوش خلال اللقاء دعم بلاده لجهود الوزيرة وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لأنه «أمر أساسي وهام لاستقرار منطقة البحر المتوسط» وفق الخارجية الليبية.

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وأجرت المنقوش يوم السبت، زيارة تفقدية لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة بالعاصمة طـرابـلـس، في إطـار دعـم جـهـود الحكومة في إيواء وتموين المهاجرين.

واستمعت وزيرة الخارجية خلال الزيارة إلى مطالب المهاجرين والمهاجرات واحتياجاتهم من رعاية صحية ومعيشية، مؤكدة أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالملف، بما يكفل احترام حقوق الانسان وحفظ كرامة جميع المهاجرين.

ولفتت المنقوش في تصريح لها خلال الزيارة، إلى أن «ملف الهجرة غير القانونية يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنيًا واقتصاديا»، و«يحتاج تعاونا دوليا جاداً من قبل المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة، وحمايه حقوق المهاجرين إنسانيا وصحيا».

المنقوش خلال لقائها مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، الإثنين 17 يناير 2022. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)