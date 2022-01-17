الدبيبة يشارك في اجتماع لمتابعة الأحكام الصادرة ضد ليبيا في بلجيكا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في اجتماع لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول وآخرها في المملكة البلجيكية وتونس.

وقالت المنصة الرسمية للحكومة على موقع «فيسبوك» إن الاجتماع عُقد بديوان مجلس الوزراء اليوم الاثنين بحضور النائب العام الصديق الصور ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للصديق الكبير ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الليبية للاستثمار ووزيرة الخارجية ومندوب عن إدارة القضايا.

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وأكد الدبيبة أن المسؤولية فيما يخص الأحكام الصادرة ضد ليبيا في الخارج «لابد أن تكون تضامنية، مع ضرورة تحديد المهام بشكل واضح وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة».

واتفق الحاضرون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة؛ فيما أصدر الدبيبة تعليماته بتقديم الدعم اللازم لإدارة القضايا حتي تستطيع القيام بالمهام المناطة بها، وفق بيان الحكومة.

الدبيبة في اجتماعه لمتابعة قضايا الدولة الليبية في الخارج، 17 يناير 2022. (الحكومة)

الدبيبة في اجتماعه لمتابعة قضايا الدولة الليبية في الخارج، 17 يناير 2022. (الحكومة)

الدبيبة في اجتماعه لمتابعة قضايا الدولة الليبية في الخارج، 17 يناير 2022. (الحكومة)