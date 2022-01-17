مناقشة عودة الطيران بين طبرق وتونس

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت بلدية طبرق وفدًا تونسيًا لمناقشة عودة الطيران بين طبرق وتونس، بحضور فهمي بن رشيد المدير الإقليمي للخطوط التونسية في ليبيا ومعتصم خالد الشقرون المدير التنفيذي.

استقبل الوفد عضو المجلس التسييري هاشم امصادف ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، بحضور مندوب عن الغرفة التجارية ومندوب عن مكتب تونس، وفق بيان نشرته صفحة المجلس البلدي طبرق على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن بلدية طبرق أكدت دعمها لعودة الرحلات بين طبرق وتونس لتسهيل حركة المواطنين المحتاجين للعلاج وكذلك السياحة، مؤكدة أنها سوف تسهل أي إجراءات تحتاجها عودة الرحلات بين الطرفين.

وفي 19 ديسمبر الماضي، اتفقت إدارة مطار طبرق الدولي مع شركة «الياسمين للطيران» التونسية الخاصة مبدئيًّا على تسيير رحلات جوية من وإلى المطار خلال الفترة المقبلة.

بلدية طبرق تستقبل وفدًا لمناقشة عودة الطيران بين طبرق وتونس (صفحة المجلس البلدي طبرق على فيسبوك)

بلدية طبرق تستقبل وفدًا لمناقشة عودة الطيران بين طبرق وتونس (صفحة المجلس البلدي طبرق على فيسبوك)