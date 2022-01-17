خلال اجتماعات مع ليبيين في القاهرة.. وليامز تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن

القاهرة - بوابة الوسط

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، التأكيد على ضرورة «إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن»، مكررة التزام الأمم المتحدة بإشراك جميع الأطراف الليبية في عملية شاملة.

جاء تأكيد وليامز خلال عدة اجتماعات عقدتها بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، مع محاورين ليبيين، خلال زيارتها إلى مصر التي التقت خلالها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وغردت وليامز عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الإثنين، قائلة: «أثناء تواجدي في القاهرة، عقدتُ عدة اجتماعات مع محاورين ليبيين جددوا دعواتهم لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا عبر انتخابات وطنية».

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وأضافت المسؤولة الأممية: «من جهتي كررتُ التزام الأمم المتحدة بالعمل على إشراك جميع الأطراف الليبية في عملية شاملة وإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن».

واستعرضت وليامز خلال لقائها مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بمقر الجامعة العربية وسط القاهرة، المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكدت وليامز على ضرورة دعم الجهود الدولية والإقليمية لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعمها مجلس الأمن الدولي، مشددة على دور دول جوار ليبيا في دعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون.