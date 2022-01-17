الدبيبة يفتتح قسم النساء والولادة بعد صيانته ويتفقد مستشفى طرابلس الجامعي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، قسم النساء والولادة بمستشفى طرابلس الجامعي، كما أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمستشفى، مثنيا على التحسن الملحوظ لمن يزور المستشفى بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن زيارة الدبيبة التفقدية إلى مستشفى طرابلس الجامعي جاءت لمتابعة سير العمل ومتابعة أعمال التوسعة والتطوير بالمستشفى في قسم الإسعاف.

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وأضافت أن الدبيبة افتتح خلال الزيارة قسم النساء والولادة بعد صيانته، مشيرة إلى أن القسم أصبح يشغل عددا من الحضانات لحديثي الولادة والتي كانت مخزنة لمدة أربع سنوات من دون استفادة منها.

وأشارت أيضا إلى أن الدبيبة تابع مع موظفي وأطباء المستشفى الإجراءات المتخذة من قبل إدارة المستشفى لحل المشاكل التي عرضت عليه خلال زيارته السابقة، والتي تابعها بعد التنسيق بين إدارة المركز ووزارتي الصحة والمالية.

زيارة الدبيبة إلى مستشفى طرابلس الجامعي، الإثنين 17 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

زيارة الدبيبة إلى مستشفى طرابلس الجامعي، الإثنين 17 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

زيارة الدبيبة إلى مستشفى طرابلس الجامعي، الإثنين 17 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)