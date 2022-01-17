خلال لقائه المنفي.. سفير بوركينا فاسو يتمنى استقرار ليبيا وعبور هذه المرحلة بنجاح

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تمنى سفير بوركينا فاسو لدى ليبيا، إبراهيم تراوري، أن ينعم الشعب الليبي بالسلام والاستقرار، وأن تكلل كل جهود الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعبور ليبيا لهذه المرحلة بنجاح، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تصريح السفير البوركيني خلال لقائه، الإثنين، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك بمناسبة توديعه بعد انتهاء مهام عمله كسفير لبلاده في ليبيا.

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وأكد المنفي، خلال اللقاء أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين ليبيا وبوركينا فاسو، من خلال عديد القضايا المشتركة التي تخدم مصالح البلدين الصديقين، متمنيا التوفيق للسفير إبراهيم تراوري في أي مهام أخرى تكلفه بها بلاده مستقبلا.

بدوره أشاد السفير البوركيني بدور المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والعمل على استمرار المسار الديمقراطي، وزخم الانتخابات من أجل بناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها الليبيون.

لقاء المنفي مع سفير بوركينا فاسو لدى ليبيا إبراهيم تراوري، الإثنين 17 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)