الحرس البلدي يطلق حملة لإزالة المباني والأكشاك المخالفة بشوارع بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أطلق جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، الإثنين، حملة كبيرة من أجل إزالة المباني والأكشاك، وخِيم بيع الخضروات المقامة على الأرصفة وبعض الشوارع من دون تراخيص من البلدية.

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، مفتاح أبوسيف، لـ«بوابة الوسط» إن هذه العشوائيات والأكشاك تسهم في الازدحام وتكدس النفايات في الشوارع فضلا عن تشويه المظهر العام لوسط المدينة المتواجد فيها تلك الأكشاك.

وأكد أبوسيف إزالة كل الأكشاك والسوق الشعبي وبعض المباني العشوائية غير المرخصة وإزالة العوائق من طريق المطار، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لاقت ترحيبا من المواطنين في مدينة بني وليد.

حملة الحرس البلدي لإزالة المباني والأكشاك المخالفة في بني وليد. (الإنترنت)

حملة الحرس البلدي لإزالة المباني والأكشاك المخالفة في بني وليد. (الإنترنت)