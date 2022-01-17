«سبها الطبي»: حالة وفاة جديدة.. و26% نسبة الإصابات بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مركز سبها الطبي إن العدد الإجمالي لحالات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المركز يومي السبت والأحد الماضيين بلغ 23 حالة، مشيرا إلى تسجيل وفاة حالة واحدة، وإصابة 6 حالات، بنسبة 26% كحالات إيجابية من إجمالي عدد الاختبارات.

وأوضح المركز أن حالة الوفاة التي سُجلت كانت في مدينة أوباري، وأن الحالات الموجبة الجديدة كلها في سبها.

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قبل ذلك، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 736 إصابة بفيروس كورونا؛ فيما تماثل للشفاء 602 مصاب، وتُوفي 12 آخرون.

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 398 ألفًا و55 حالة، منها 7127 حالة نشطة، بينما تعافى 385 ألفًا و75 حالة، وسُجلت 5853 حالة وفاة بالمرض في البلاد.