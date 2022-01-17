مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: محاولة اعتراض سيارة تقل نوابا متجهين إلى فندق دار السلام في طبرق

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

قال مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»، مساء الإثنين، إن سيارة تقل عددا من أعضاء مجلس النواب تعرضت لمحاولة اعتراض في طريقها من مقر المجلس إلى فندق دار السلام في مدينة طبرق عقب انتهاء الجلسة.

وأوضح المصدر أن السيارة التي يستقلها النواب تعرضت إلى «المضايقة وإطلاق نار في الهواء»، وأضاف أن المعترضين حاولوا إيقاف السيارة لكن السائق تمكن من قيادتها والوصول بالأعضاء إلى الفندق بسلام.

ولم يقدِّم المصدر أي تفاصيل بشأن هوية الأشخاص الذين حاولوا اعتراض سيارة النواب.

وعلق مجلس النواب، جلسته الإثنين، التي عقدت برئاسة المستشار عقيلة صالح، إلى غدٍ الثلاثاء.