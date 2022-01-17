النويري يلتقي الصديق الصور وسفيري الجزائر وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، عددا من اللقاءات مع كل من النائب العام وسفيري الجزائر وإيطاليا لدى ليبيا.

وأوضح مجلس النواب أن النويري التقى النائب العام، الصديق الصور، في مقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس؛ إذ جرت مناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بعمل المكتب وكيفية التغلب على كافة الصعوبات التي تواجه مكتبه في أداء مهامه، والقضايا المحالة من مجلس النواب والمتعلقة بالشأن العام، وفق المجلس.

وفي لقائه مع السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، جرى تناول «سبل تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين وعمق العلاقات التاريخية التي تربطهما».

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وأكد شنين على حرص بلاده لدعم استقرار ليبيا ووحدة صف الليبيين، وكذلك تناول اللقاء سبل وسرعة تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين.

أما في اللقاء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، بحث النويري العلاقات الليبية الإيطالية وسبل تعزيزها إضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الليبية، كما تطرقا إلى ضرورة «المضي قدما في الانتخابات في ظل مناخ وظروف تعزز فرص نجاحها».