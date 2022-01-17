«الصحة العالمية»: 4 متحورات من «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت منظمة الصحة العالمية انتشار أربعة متحورات من فيروس كورونا المستجد في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020، مشيرة إلى إجراء أكثر من مليوني اختبار خلال تلك الفترة.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوضعية الوبائية الذي نشر اليوم الإثنين، إن ليبيا شهدت نسبة عالية من الإصابات بوباء كورونا مع تسجيل نحو 54.3 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الأول من يناير، فيما وصل عدد اختبارات الكشف منذ بداية اكتشاف أول حالة في مارس 2020 إلى أكثر من مليوني و94 ألف تحليل تبين أن 18.8% منهم يحملون الفيروس.

زيادة أعداد الوفيات وهذه أربعة متحورات في ليبيا

كما ارتفعت أعداد الوفيات الجديدة إلى 69 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه 62 حالة. ونتيجة لذلك ارتفع معدل الوفيات من 0.9 لكل 100 ألف حالة إلى 1.9%. وأشارت المنظمة الدولية إلى استمرار انتشار متحورات: «ألفا» و«بيتا» و«دلتا»، إلى جانب «أوميكرون» الذي تسلل أخيرا إلى ليبيا.

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وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 398 ألفًا و55 حالة، منها 7127 حالة نشطة، بينما تعافى 385 ألفًا و75 حالة، وسُجلت 5853 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

وفي وقت سابق، سمحت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالبدء في التطعيم بالجرعة التعزيزية لمن هم فوق سن 50 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي، بشرط مُضي ستة أشهر على الجرعة الثانية.