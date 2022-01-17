تعليق جلسة «النواب» إلى الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نائب رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، تعليق جلسة المجلس إلى يوم غد الثلاثاء.

وانطلقت جلسة مجلس النواب ظهر اليوم برئاسة عقيلة صالح وحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، ورئيس مصلحة السجل المدني، محمد بالتمر.

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