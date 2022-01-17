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التوافق والأمن.. السايح يحدد 4 عوامل لإنجاز العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 02:30 مساء
التوافق والأمن.. السايح يحدد 4 عوامل لإنجاز العملية الانتخابية
عماد السايح خلال إلقائه كلمة في جلسة مجلس النواب، 17 يناير 2022، (صورة من بث مباشر)
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حدد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أربعة عوامل يجب توافرها لتتمكن المفوضية من إنجاز العملية الانتخابية.

وقال السايح إن هذه العوامل هي «التوافق السياسي، والأمن، والتمويل، والتشريع»، حسب حديثه خلال جلسة مجلس النواب الإثنين.

جاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد النواب حول اتفاقه مع أهمية توافر «أربعة أعمدة» لإنجاح العملية الانتخابية.

وهذه الأعمدة، وفق النائب، هي «قاعدة دستورية أو دستور يُستفتى عليه، وميثاق وطني تقبل به كل الأطراف المتنافسة على السلطة، وتوفير الحد الأدنى من الأمن حتى لا يكون هناك رفض مسلح لنتيجة الانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية»، ليعلق السايح بأن هذه الأعمدة «سياسية» بامتياز.

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