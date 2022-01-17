السايح: التشكيلات المسلحة التي هددت مفوضية الانتخابات مسيسة ولا ولاء ثابت لها

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن التشكيلات المسلحة التي هددت المفوضية «مسيسة قبل أن تكون مسلحة، ولا ولاء ثابت لها».

جاء ذلك في رده على سؤال، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث طلب أحد النواب الإفصاح عن الجهات التي تتبع لها هذه التشكيلات.

وأضاف السايح أنه لا يمكن تحديد تبعية تلك المجموعات «فهي قد تدعم الانتخابات اليوم، وترفضها في الغد».

وعن سؤاله حول حالة القوة القاهرة، أجاب: «نحن لم نخترع المصطلح، وهو موجود في قانون الانتخابات الذي وضعه مجلس النواب».