عقيلة يطالب السايح بمخاطبة وزير الداخلية بشأن القدرة على تأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إلى مخاطبة وزير الداخلية خالد مازن، للاستفسار عن قدرة الوزارة لتأمين الانتخابات.

وقال صالح، مخاطبا السايح خلال جلسة المجلس الإثنين: «يجب أن تحصل على رد سريع من الحكومة، هل تستطيع تأمين الانتخابات أم لا؟، ومن معطل الانتخابات بشكل محدد؟، نحن نريد حلا، طالب وزير الداخلية بشكل رسمي بتأمين الانتخابات، أرجو أن يتحمل كل منا مسؤوليته».

من جانبه، قال السايح إنه لا يمكن تحديد الموعد الجديد للانتخابات، مردفا: «نحن بمجرد اجتماعنا سنضع مجموعة نقاط بخصوص تنظيم العملية، وسنحيلها إلى مجلس النواب، على أن نتعاون في تطبيقها».