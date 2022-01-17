السايح: الكثير من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددوا المفوضية

القاهرة - بوابة الوسط

أشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إلى «مخاطر تنجم عن إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة»، موضحا أن «الكثير من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددوا المفوضية إذا أعلنت القائمة».

وأضاف السايح، خلال جلسة مجلس النواب في طبرق الإثنين: «تابعنا عملية محاولة اختراق واعتصام في مقر المفوضية، وهؤلاء رفضوا بشكل واضح وصريح إعلان القائمة النهائية وهددوا (إذا نشرت ستقتحم المقر)».

ونبه إلى أن «الظروف الأمنية السائدة حالت دون إتمام العمل حتى أن وزارة الداخلية اصطدمت بواقع سياسي لم تستطع إكمال عملها كالمفوضية بالضبط».