السايح: أحكام لجان الطعون لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة، مضيفا أن تلك الأحكام «لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس رقم (1) لسنة 2021، فيما يتعلق بشروط الترشح».

وأضاف: «كل من استُبعدوا بوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح؛ الأمر الذي يعد خللاً جسيما في تطبيق نصوص القانون»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب، الإثنين.

وتابع: «إجمالي الطعون المقدمة هي 154 طعنا، كان يفترض أن تُعلِم المحكمة المفوضية بأحكامها فيها خلال 72 ساعة، ما علمنا به 20 حكما فقط من 109 أحكام في المرحلة الابتدائية، و30 حكما من 45 حكما في الاستئناف فقط».

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وأردف: «من خلال هذه المعطيات، المفوضية لم تستطع الاستمرار في العملية وإعلان القائمة النهائية، ونتوقع أن هذا سيحدث في قائمة المرشحين للنواب لأن الآلية واحدة والخلل في القوانين واحد؛ ولذا يجب إعادة النظر في آلية الطعون، ونقترح أن يصدر قانون خاص بالطعون الانتخابية تصدره لجنة من قانونيين وأساتذة قانون دستوري».