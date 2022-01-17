ضبط متهم في جريمة قتل بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائى بمديرية أمن صبراتة متهما في جريمة قتل.

وتمكن أعضاء التحري من الإيقاع به بالتعاون مع وحدة التحقيق الدوري،حيث اتُخذت معه الإجراءات القانونية، ثم أُحيل إلى جهات الاختصاص، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وفي 26 ديسمبر الماضي، أوقف رجال الأمن في صبراتة شخصين تورطا في جرائم جنائية، حيث اتضح أن أحدهما «مطلوب لدى مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في واقعة قتل عمد، وهروب من سجن المباحث الجنائية سابقًا»، وكذلك ضبط «المدعو (ح.م.أ)»، وعثر بحوزتهما على سلاح ناري نوع «كلاشينكوف».