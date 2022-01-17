«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإثنين، من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على ساحل طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن سرعة تلك الرياح ستصل مساء غد الثلاثاء إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من حين إلى آخر.

- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة خلال سقوط الأمطار.