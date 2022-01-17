استخراج عبوات ناسفة من «مزرعة الموت» في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

استخرج فريق مكتب المتفجرات بإدارة الشؤون الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية عبوات ناسفة مضادة للأفراد، من مزرعة مواطن بمنطقة عين زارة، أُطلق عليها «مزرعة الموت».

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك» بأن فريق مكتب المتفجرات قام بتمشيط المزرعة، بعد الاشتباه في وجود ألغام قد زرعت في أرضها بشكل مكثف.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ مفاده وفاة ثلاثة مواطنين بهذه المزرعة بسبب الألغام المزروعة فيها بشكل شائك، حتى باتت معروفة باسم «مزرعة الموت»، وفق البيان.

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وأضاف أن الفريق تمكن من استخراج عبوات ناسفة مضادة للأفراد وجرى التخلص منها فورًا، بالإضافة إلى لغم موجه جرى التعامل معه.

وفي مارس الماضي، قالت منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب مخلفات الحرب، بينهم 63 ألف نازح و123 ألف عائد للمناطق التي نزحوا منها، و145 ألف مواطن مقيم و175 ألف مهاجر.



بينما في يوليو الماضي كشفت حكومة الوحدة الوطنية، أن نحو 35 منطقة يشتبه أنها ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية، سيجري استهدافها بعمليات مسح ميداني من قبل المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية، بحسب ما نشرته الحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك».

فريق مكتب المتفجرات يستخرج متفجرات جرى زرعها في مزرعة مواطن بعين زارة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

فريق مكتب المتفجرات يستخرج متفجرات جرى زرعها في مزرعة مواطن بعين زارة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

فريق مكتب المتفجرات يستخرج متفجرات جرى زرعها في مزرعة مواطن بعين زارة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)