وليامز ولعمامرة يبحثان التطورات الليبية في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الأحد، وفق تغريدة نشرها لعمامرة عبر حسابه في «تويتر».

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- وليامز وأبوالغيط يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية

وقال الوزير الجزائري إنه تبادل مع وليامز «التنسيق ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته وسيادته»، معلنا في الوقت نفسه أن «اللقاء سيتجدد قريبا بالجزائر».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجامعة العربية عن لقاء جمعت وليامز والأمين العام أحمد أبو الغيط، حيث اتفقا على «أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي».

وفي 9 يناير الجاري، بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، دور دول الجوار في دعم الحوار الليبي، خلال لقائها السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين.