إزالة البناء العشوائي بمشروع اللوز في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

قامت إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات، الأحد، بإخلاء مشروع اللوز بمدينة زليتن، وذلك ضمن الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة وإزالة البناء العشوائي وإعادة ملكيتها للدولة، بناء على تعليمات النائب العام.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، بأن حملة الإزالة شاركت فيها دوريات من مديرية أمن زليتن وفرع جهاز الشرطة الزراعية زليتن، والحرس البلدي زليتن.

وأضاف البيان أن الحملة قامت بإزالة المباني العشوائية الموجودة على أرض المشروع البالغة مساحته 150 هكتارا من محلات ومنازل واستراحات.

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وشدد البيان على أن الحملة مستمرة لحين إزالة كافة المباني العشوائية التي جرى بناؤها على الأراضي المملوكة للدولة خلال السنوات الماضية وإرجاعها لملكية الدولة تنفيذاً لتعليمات النائب العام.

وتزايدت التعديات على أملاك الدولة في البلديات منذ العام 2011، وخلال الفترة الأخيرة نفذت وزارة الداخلية عدة حملات لاستعادة أراضٍ تابعة للدولة جرى التعدي عليها.

جانب من عملية إزالة البناء العشوائي بمشروع اللوز في زليتن (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية إزالة البناء العشوائي بمشروع اللوز في زليتن (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية إزالة البناء العشوائي بمشروع اللوز في زليتن (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية إزالة البناء العشوائي بمشروع اللوز في زليتن (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)