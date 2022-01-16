المريمي يتحدث عن أجندة جلسة مجلس النواب الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن جلسة المجلس المقررة غدًا ستناقش العديد من الموضوعات، أهمها العملية الانتخابية ووضع الحلول المناسبة لها، «من أجل أن يكون هناك موعد محدد وثابت لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب».

وأضاف المريمي، في لقاء مع قناة «الحدث»، أن أكثر من 100 نائب سيحضرون جلسة مجلس النواب غدًا.

المريمي: مجلس النواب يستمع لمصلحة الأحوال المدنية بشأن تزوير الأرقام الوطنية

وأوضح أن المجلس قرر في السابق استدعاء ممثلي مصلحة الأحوال المدنية لمساءلتهم بشأن التقارير التي تحدثت عن التلاعب بالأرقام الوطنية والجنسية وغيرها، لافتا إلى أن الاستعداء يهدف إلى التأكد من صحة تلك المعلومات، ومن ثمَّ العمل على معالجتها.

ولا تزال لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب تواصل مشاوراتها، فيما قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إن اللجنة ستعلن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عن طريقة المضي قدمًا والخطوات المقبلة في ملف الانتخابات.