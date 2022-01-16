وليامز وأبوالغيط يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على «أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي».

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط لوليامز، اليوم الأحد، في القاهرة، وفق بيان صادر عن الجامعة العربية.

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ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اللقاء شهد «استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية»، مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخراً.

وأضاف المصدر أن الأمين العام شدّد في هذا السياق على أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمرافقة الليبيين من أجل إتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة وصولاً إلى مؤسسات منتخبة.

وأوضح أن الأمين العام أشار في حديثه مع ويليامز إلى ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة والبالغة الدقة وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.