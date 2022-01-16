«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد إحصاء لموقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي، أن ليبيا جاءت في المرتبة بين الدول الأفريقية الأكثر إنتاجًا للنفط الخام خلال العام المنقضي 2021، رغم استحواذها على قرابة نصف إجمالي احتياطات القارة من موارد الطاقة.

والبلدان التي لديها أكبر احتياطيات هي: ليبيا، نيجيريا، الجزائر، أنجولا، السودان، مصر، الكونغو برازافيل، أوغندا، الجابون وتشاد، وفق التقرير المنشور أمس السبت.

وأوضح الموقع الأميركي أن النفط الخام كان محركًا رئيسيًا لإيرادات معظم البلدان الإفريقية لسنوات عديدة، كما أن رواسب النفط الخام وفيرة في جميع أنحاء القارة، لافتًا إلى إن احتياطيات النفط الخام المؤكدة في القارة بلغت 125.3 مليار برميل في عام 2021.

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ورصد التقرير الدول العشر الأكثر إنتاجًا للنفط الخام في عام 2021، وعلى رأسها نيجيريا التي بلغ متوسط إنتاجها من الخام اليومي 1.27 مليون برميل، تليها ليبيا بمتوسط إنتاج 1.21 مليون برميل من النفط الخام يوميًا في عام 2021.

وفي المرتبة الثالثة جاءت أنغولا بواقع 1.11 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، ثم الجزائر 959 ألف برميل يوميًا، أما مصر أنتجت 559 ألف برميل يوميًا، بعدها جمهورية الكونغو بمتوسط إنتاج يومي قدره 253 ألف برميل، والغابون بمتوسط 188 ألفا.

وثامنا جاءت غانا، البلد الواقع في غرب إفريقيا، بواقع إنتاج يومي 176 ألف برميل، أمَّا غينيا فبلغ متوسط الإنتاج اليومي 71 ألف برميل، وتشاد بلغ متوسط إنتاجها 70 ألف برميل يوميا.

يُشار أن وقف حرس المنشات الإنتاج في 4 حقول في ليبيا أواخر ديسمبر افقدها أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السبت أن إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز تجاوزت 21.5 مليار دولار خلال عام 2021، مسجلة أعلى مستوى لها في خمس سنوات.

وكشف مرصد أمن تدفقات الطاقة، الصادر عن معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي، في دراسة صدرت في أكتوبر الماضي، ترتيب ليبيا من حيث حصتها العالمية من احتياطات النفط المؤكدة (تقليدي، صخري) بـ 48.2 مليار برميل، أي ما يعادل 2.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي والأولى أفريقيًّا، أما ثروة الغاز المؤكدة فتقدر بـ1505 مليارات متر مكعب، أي الرابعة أفريقيًّا و0.7% من احتياطات العالم.

يوضح الشكل توزيع احتياطيات النفط الخام في إفريقيا حسب الدولة (بيزنس إنسايدر)