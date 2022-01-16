الدبيبة يشكل 4 لجان للإعداد وتنظيم احتفالات ذكرى ثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل لجنة عليا و3 لجان فرعية للإعداد وتنظيم احتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

لجنة عليا

ونص القرار رقم 11 لسنة 2022 على تشكيل لجنة عليا للإعداد والتنظيم لاحتفالات الذكرى الحادية عشر الثورة السابع عشر من فبراير، برئاسة وزير الشباب، وعضوية كل من: وزير الحكم المحلي، وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس ورئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية.

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اللجنة الفرعية الأمنية

كما نصت المادة الثانية على تشكيل اللجنة الفرعية الأمنية التي تتولى إعداد الخطة الأمنية والإشراف على تنفيذها، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعضوية: نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس فرع إدارة الاستخبارات العسكرية طرابلس، نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار، مدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي ومندوب عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

اللجنة الفرعية الفنية

ووفق المادة الثالثة من القرار، فقد جرى تشكيل اللجنة الفرعية الفنية، التي تتولى الإعداد والإشراف على البرامج الفنية والثقافية للاحتفال، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وعضوية: رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، مدير عام قناة ليبيا الوطنية، مدير عام قناة ليبيا الرسمية ومدير عام قناة ليبيا الشبابية.