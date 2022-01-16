بلينكن ولودريان يناقشان «جهود تعزيز الديمقراطية» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان «الجهود المبذولة لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا»، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية.

وأفاد البيان بأن الوزيرين تحدثا عن الاجتماع غير الرسمي الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي عقد في باريس، في 13-14 يناير الجاري، كجزء من الرئاسة الفرنسية وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

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وتطرقت المباحثات إلى ملف أوكرانيا، حيث جدد الوزير بلينكن «التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها» في مواجهة ما سماها البيان «العدوان الروسي المستمر». كما شدد البيان على «عزم الولايات المتحدة على الرد بسرعة وبقوة على أي غزو روسي آخر لأوكرانيا».

وفي 27 ديسمبر، كانت فرنسا والولايات المتحدة من ضمن خمس دول غربية أبدت استعدادها «لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف».

وأكدوا وقتها في بيان مشترك أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة ممثلة للجميع وموحدة، وتعزز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.