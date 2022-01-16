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الكيلاني: إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستفيدين غدا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 07:11 مساء
الكيلاني: إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستفيدين غدا
وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني خلال حديثها للمواطنين عبر منصة «حكومتنا»، الأحد 16 يناير 2022. (فيديو)
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قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، إن الوزارة أرجأت صرف منحة الزوجة والأولاد لأشهر «أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021» حتى تتمكن من إدراج أكبر عدد من حالات الولادة والوفاة وغيرها لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين بالمنحة؛ وذلك لتقليل عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة بعد صرف الأشهر الفائتة من المنحة، منوهة بأن قيمة المنحة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 ستودع غدا الإثنين بحسابات المستفيدين في المصارف.

وأضافت الوزيرة في تصريح نشرته منصة «حكومتنا» اليوم الأحد، أن الوزارة أحالت في 24 أبريل 2021 قيمة أشهر يناير وفبراير ومارس من العام ذاته إلى حسابات المستفيدين لدى المصارف، كما أحالت يوم 16 يوليو القيمة المخصصة لأشهر أبريل ومايو ويونيو، وأحالت يوم 18 أكتوبر القيم الخاصة بأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

توصية مصلحة الأحوال المدنية بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء
وأكدت الكيلاني أنه لم يحصل أي تأخير في صرف المنحة «لأن الوزارة تعمل جاهدة على إيصال الاستحقاقات للمواطنين وفق السياق المتبع الذي تم الاتفاق عليه مع مصلحة الأحوال المدنية بموجب رسالتهم المؤرخة في 2 يناير التي توصي بعدم صرف مستحقات أي شهر إلا بعد انقضاء الشهر الذي يليه أو نهايته لضمان إدراج أكبر عدد من الواقعات ولتقليل أكبر عدد من الأفراد في الملاحق والتقليل من التظلمات لتقليل الإجراءت الخاصة بها».

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وطمأنت وزيرة الشؤون الاجتماعية المواطنين بأن الوزارة عاكفة على إيصال المنحة لمستحقيها، منوهة بأنه «ابتداء من غدٍ ستصل قيمة المنحة إلى المصارف وفق السياق المتبع والإجراءات الروتينية واللوائح والقوانين المعمول بها في صرف المنحة كما هو معمول بها منذ بداية العام 2021».

تجهيز البنية التحتية لصرف منحة الزوجة
وبشأن منحة الزوجة، قالت الكيلاني إن اجتماعًا عُقِد بالخصوص بين الوزارة ومركز توثيق المعلومات بوزارة العمل والتأهيل لتوثيق وضع الزوجة العاملة والتي لا تعمل لصرف المنحة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الوزارة تعمل الآن على تجهيز البنية التحتية لصرف منحة الزوجة.

أما عن النازحين والمهجرين، فقالت الكيلاني إن الوزارة عاكفة على اتمام كافة الإجراءات وفق القوائم المحالة إليها من الجهات المختصة بما يضمن اتباع القوانين واللوائح المعمول بها في عملية صرف مستحقات النازحين والمهجرين، مطمئنة النازحين والمهجرين بأن حقوقهم محفوظة لدى الوزارة.

ونوهت الكيلاني بأن أهم ما قامت به الوزارة في العام 2021، هو إنجاز منحة الزوجة والأبناء، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة والتماس العذر للوزارة والتأكد من أنها تعمل لخدمتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية لأن هذا من صلب اختصاصها.

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