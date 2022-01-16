إحالة مرتبات نوفمبر لموظفي وأصحاب المعاشات ببلدية سرت إلى المصارف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكدت مراقبة الخدمات المالية في سرت، اليوم الأحد، أنها أحالت كافة حوافظ المرتبات لموظفي القطاعات العامة العاملة في بلدية سرت عن شهر نوفمبر 2021 إلى حساباتهم الجارية بالمصارف التجارية.

كما أكد مراقب الخدمات المالية في سرت أيضا إحالة المعاشات الخاصة بأكثر من 15 ألف موظف وموظفة ببلدية سرت فى مختلف القطاعات إلى حساباتهم في المصارف التجارية.

ونوه مراقبة الخدمات المالية في سرت أيضا إلى أن المراقبة تعمل الآن على الترتيبات الخاصة بتجهيز حوافظ مرتبات الجهات العامة في البلدية عن شهر ديسمبر 2021 إلى المصارف التحارية.