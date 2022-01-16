رئيس حزب الجبهة الوطنية يسلم المنفي مبادرة بشأن المصالحة الوطنية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

سلم رئيس حزب الجبهة الوطنية، عبدالله الرفادي، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مبادرة بشأن المصالحة الوطنية، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المصدر أن لقاء المنفي والرفادي الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، جرى خلاله بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا بشكل عام.

وأكد المنفي خلال اللقاء حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمضي في مشروع المصالحة الوطنية باعتباره المظلة التي تجمع تحتها كل الليبيين.

- «المصالحة» و«الانتخابات» على طاولة المنفي وأعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية

والتقى المنفي في وقت سابق اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، وناقش معهم ملفات المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.

كما بحث اللقاء ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، والأوضاع في السجون، والإجراءات التي اتُخذت مؤخرًا بإطلاق عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وجرى تنفيذها خلال الأيام الماضية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدمًا في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه.