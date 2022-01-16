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أبوجناح يؤكد على متابعة تنفيذ الخطط الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 04:41 مساء
أبوجناح يؤكد على متابعة تنفيذ الخطط الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية
لقاء أبوجناح مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، الأحد 16 يناير 2021. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
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أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، على أهمية متابعة تنفيذ الخطط الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بتأمين كافة المناطق والبلديات والعمل التعاوني الجاد في دعم وإسناد إدارة الدعم المركزي لكافة مراكز الشرطة في ضبط المجرمين والمخالفين للقانون واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم، وفق مكتبه الإعلامي.

جاء تأكيد أبوجناح خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله.

وقال المكتب الإعلامي لأبوجناح عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جاء لمتابعة سير العمل بالإدارة والاستماع لعدد من الملاحظات حول الأوضاع الأمنية، وما يتطلبه عمل الإدارة من احتياجات لتحسين الأداء والمهام على أكمل وجه.

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وأوضح المكتب الإعلامي أن لقاء أبوجناح والعميد محمد فتح الله جرى خلاله مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بنشاط واختصاصات إدارة الدعم المركزي ودورها في دعم ومساندة مديريات الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى في القيام بواجباتها المناطة بها في تحقيق الأمن والاستقرار.

واستمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية من مدير إدارة الدعم المركزي لشروح وافية حول المهام والأعمال التي أنجزت من قبل فرع الإدارة، والصعوبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول لها.

وأثنى أبوجناح على جهود أعضاء الإدارة العامة للدعم المركزي لحفظ الأمن والنظام داخل العاصمة طرابلس وضواحيها، وكذلك دعم واسناد الأجهزة الأمنية الأخرى في ضبط المجرمين والخارجين عن القانون، مؤكدا على ضرورة العمل على ضمان حراسة وتأمين كافة مؤسسات ومقار الدولة ومرافقها المختلفة.

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