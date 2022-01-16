الزناتي يبحث آليات التعريف إعلاميا بدور وزارة الصحة وأنشطتها

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، صباح اليوم، مع إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، تنفيذ الاستراتيجية العامة للوزارة عبر إصدار النشرات التثقيفية والإعلامية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن هذه النشرات تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

الاجتماع الذي عُقِد اليوم، حضره رئيس قسم الإعلام بإدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بوزارة الصحة، وداد أبو النيران، ومستشار الوزير سعد الدين المسماري.

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وبحسب البيان، أصدر الوزير تعليمات بتوفير التغطية الإعلامية المناسبة لفعاليات وأنشطة الوزارة، وإقامة علاقات مع وسائل الإعلام المختلفة، وإعداد الخطط الإعلامية للفعاليات الكبرى التي تنظمها الوزارة.

والسبت، بحث الزناتي، مع مديرة إدارة الصيدلة، ليلى العربي، تحديث القائمة النمطية للأدوية التخصصية، والإجراءات اللازمة لتفعيل العطاء العام للدولة من مختلف بنود الإمداد الطبي.

واطلع الوزير خلال الاجتماع، على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الصيدلة لتوفير احتياجات الأدوية التخصصية، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وزير الصحة علي الزناتي، مع إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي, 16 يناير 2022. (وزارة الصحة)