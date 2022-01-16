بالصور.. وقفة احتجاجية ضد تعطيل زيارة الدبيبة إلى غات

القاهرة - بوابة الوسط

نظم مشايخ وأعيان وفعاليات شبابية في غات وقفة احتجاجية اليوم الأحد ضد تعطيل زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للمدينة التي كانت مقررة أمس السبت.

وقال المحتجون في بيان إن «جهة غير معروفة التبعية اقتحمت المطار وأغلقته»، وهو ما وصفوه بـ«الأفعال المشينة واللا مسؤولة»، التي تحجب الحكومة عن توفير المتطلبات التي وصفوها بالضرورية لهم، والتي ستُسهم في توفير واستكمال المشاريع الخدمية بالمنطقة.

وكشفت مصادر محلية في غات فشل زيارة الدبيبة للمدينة للمرة الثانية بعد إلغاء زيارة سابقة إلى غات في أكتوبر الماضي.

- المجلس البلدي وأعيان غات يستنكرون إلغاء زيارة الدبيبة: المدينة آمنة

- عضو «النواب» عن غات: «أسباب واهية» وراء إلغاء زيارة الدبيبة للمدينة

- وفد من حكومة الوحدة الوطنية يصل غات للوقوف على أوضاع البلدية

وطالب الأعيان والمشايخ والأهالي «البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي والقيادة العامة بالتدخل السريع وإيجاد حلول لمثل هذه المشكلات ومحاسبة من قاموا بهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية».

وقال الموقعون على البيان إن «غات مدينة السلام ترحب بكل من أراد السلام والخير لكل أبناء هذه البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا، وستبقى الحصن الحصين لبلادنا ليبيا».

من الوقفة الاحتجاجية في غات ضد تعطيل زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)

من الوقفة الاحتجاجية في غات ضد تعطيل زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)

من الوقفة الاحتجاجية في غات ضد تعطيل زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)

من الوقفة الاحتجاجية في غات ضد تعطيل زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)

من الوقفة الاحتجاجية في غات ضد تعطيل زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)