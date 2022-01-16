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«مواقع التواصل» تقود لضبط تشكيل عصابي يهدد شباب بنغازي بسرقة هواتفهم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 02:09 مساء
«مواقع التواصل» تقود لضبط تشكيل عصابي يهدد شباب بنغازي بسرقة هواتفهم
المتهمون, (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط تشكيل عصابي، تخصص في الهجوم على شباب البلدية، وسرقة هواتفهم ومتعلقاتهم تحت تهديد السلاح.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لمركبة «أفانتي» بيضاء اللون، هجم مستقلوها الثلاثة على شباب بمنطقة الماجوري ولاذوا بالفرار.

ولفت البيان إلى أن رئيس قسم التحريات أصدر تعليماته بالبحث والتحري عن المركبة وضبط المطلوبين؛ إذ انتقل أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة، وبالاستفسار وجمع المعلومات تبين أن المركبة نفذت سطوًا على شباب صغار في السن، وسرق مستقلوها هواتفهم المحمولة.

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بحسب بيان المديرية، انطلقت عمليات البحث والتحري عن المركبة؛ إذ أسفرت جهود أعضاء التحريات عن معرفة مكانها والتي كانت في منطقة القوارشة، وبالانتقال ومطابقة أوصافها تأكد أنها المركبة الموجودة في مقطع الفيديو المتداول، وبتتبعها بعد استقلال أحد أشخاص لها أمكن ضبطه من خلال كمين، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى «ع.ع.م».

وأضاف البيان أن المتهم اعترف بالواقعة وأفاد أن شركاءه في عملية السطو شخصان هما «ع.و.م» و«م.م.ع»، مضيفًا أنهم يمتهنون السرقة بقوة السلاح وسلب الهواتف المحمولة من المواطنين، فيما انتقلت قوة من أعضاء التحريات لضبط المطلوبين، بعد معرفة محل سكنهما، وبالاستدلال معهما بعد القبض عليهما، اعترفا بعدة سرقات في مناطق «الماجوري والبلاد والسلماني والصابري والبركة والحدائق وشارع الخليج والليثي قرب سوق اللحوم».

وكشف المتهمون أنهم يبيعون متحصلات سرقاتهم إلى محل لبيع الهواتف، وبعد استدعاء صاحب المحل، أفاد أن أفراد التشكيل العصابي يبيعون له الهواتف لكنه لم يكن يعلم بأنها مسروقة..

فيما اتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السيارة المضبوطة, (مديرية أمن بنغازي)
السيارة المضبوطة, (مديرية أمن بنغازي)
المتهمون, (مديرية أمن بنغازي)
المتهمون, (مديرية أمن بنغازي)
بعض المضبوطات (مديرية أمن بنغازي)
بعض المضبوطات (مديرية أمن بنغازي)
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