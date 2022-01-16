Atwasat

أبوجناح: تسديد الإعانات التي أقرها القانون لذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 01:51 مساء
أبوجناح: تسديد الإعانات التي أقرها القانون لذوي الإعاقة
رمضان أبوجناح ورئيس رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة وادي الشاطئ، في العاصمة طرابلس 16 يناير 2022. (فيسبوك)
alwasat radio

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، أن الحكومة ستُخصِّص القيم اللازمة لتسديد الإعانات التي أقرها القانون لذوي الإعاقة، وكذلك امتيازات التنقل والسفر الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال استقبال أبوجناح لرئيس رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة وادي الشاطئ وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث الإعاقة خالد حمودة، ورئيس أكاديمية المجد لكرة القدم في وادي الشاطئ محمد إبراهيم.

وأشار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسها رئاسة الوزراء بصدد إطلاق العديد من المبادرات من أجل الوصول إلى أفضل الخدمات لهذه الشريحة».

تحديات ذوي الإعاقة في ليبيا
وحسب الصفحة الرسمية لأبوجناح، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «استعرض اللقاء التحديات التي يعانيها الأشخاص ذوو الإعاقة في ليبيا عامة ومناطق الجنوب خاصة، والأوضاع العامة لشريحة ذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية».

- وقفة احتجاجية بالبيضاء للمطالبة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
- وقفة احتجاجية لذوي الإعاقة في الجنوب للتنديد بـ«الإهمال والتهميش»
- إنشاء مركز إيواء متكامل لذوي الإعاقة بمدينة سبها

وناقش اللقاء «قرار الحكومة بإنشاء مركز ايوائي للمعاقين بمنطقة سبها، وجرى عرض الإحصاءات المتعلقة بهذه الفئة والحقوق التي يكفلها لهم القانون»، كما جرى طرح موضوع «صيانة مقار ذوي الإعاقة في المنطقة الجنوبية ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإحياء المشاريع التنموية».

وقفات احتجاجية في البيضاء والجنوب
وخلال الشهر الجاري، تزايدت وتيرة الوقفات الاحتجاجية للمواطنين من ذوي الإعاقة، وكان آخرها وقفة احتجاجية بساحة البريد القديم، بمدينة البيضاء، منذ يوم الجمعة للمطالبة بحقوقهم.

وفي مطلع يناير، نظمت شريحة من ذوي الإعاقة وقفة احتجاجية في جنوب البلاد، أمام مركز الأمل للصم والبكم وضعاف السمع. وتلا المحتجون بيانًا خلال الوقفة الاحتجاجية، انتقدوا فيه الإهمال والتهميش، الذي يعانيه طلبة ومعلمو وموظفو مركز الأمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس

انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري منتظر واختبار جزائري

في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري ...
ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة «بلدا شيوعيا»

ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة ...
تونغا تفلت من خطر «تسونامي»

تونغا تفلت من خطر «تسونامي»
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة

مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة
إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي بنغازي والاتحاد.. والجويني بـ7 أهداف

إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي ...
2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ

2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير

البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات

«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس

«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس
عودةُ الدُب الروسي

عودةُ الدُب الروسي
الاجترار

الاجترار
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مواقع التواصل» تقود لضبط تشكيل عصابي يهدد شباب بنغازي بسرقة هواتفهم
«مواقع التواصل» تقود لضبط تشكيل عصابي يهدد شباب بنغازي بسرقة ...
سقوط مروجين اثنين لمخدر «الكوكايين» في طرابلس (صور)
سقوط مروجين اثنين لمخدر «الكوكايين» في طرابلس (صور)
بالصور.. وقفة احتجاجية ضد تعطيل زيارة الدبيبة إلى غات
بالصور.. وقفة احتجاجية ضد تعطيل زيارة الدبيبة إلى غات
الزناتي يبحث آليات التعريف إعلاميا بدور وزارة الصحة وأنشطتها
الزناتي يبحث آليات التعريف إعلاميا بدور وزارة الصحة وأنشطتها
«المصالحة» و«الانتخابات» على طاولة المنفي وأعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية
«المصالحة» و«الانتخابات» على طاولة المنفي وأعضاء مجلس الدولة عن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد ......
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
المزيد
رئيس حزب الجبهة الوطنية يسلم المنفي مبادرة بشأن المصالحة الوطنية
رئيس حزب الجبهة الوطنية يسلم المنفي مبادرة بشأن المصالحة ......
فرع مصرف الصحاري بسرت يرفع سقف السحب إلى 10 آلاف دينار
فرع مصرف الصحاري بسرت يرفع سقف السحب إلى 10 آلاف دينار...
أبوجناح يؤكد على متابعة تنفيذ الخطط الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية
أبوجناح يؤكد على متابعة تنفيذ الخطط الأمنية الصادرة عن وزارة......
«المصالحة» و«الانتخابات» على طاولة المنفي وأعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية
«المصالحة» و«الانتخابات» على طاولة المنفي وأعضاء مجلس الدولة......
الزناتي يبحث آليات التعريف إعلاميا بدور وزارة الصحة وأنشطتها
الزناتي يبحث آليات التعريف إعلاميا بدور وزارة الصحة وأنشطتها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط