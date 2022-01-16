أبوجناح: تسديد الإعانات التي أقرها القانون لذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، أن الحكومة ستُخصِّص القيم اللازمة لتسديد الإعانات التي أقرها القانون لذوي الإعاقة، وكذلك امتيازات التنقل والسفر الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال استقبال أبوجناح لرئيس رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة وادي الشاطئ وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث الإعاقة خالد حمودة، ورئيس أكاديمية المجد لكرة القدم في وادي الشاطئ محمد إبراهيم.

وأشار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسها رئاسة الوزراء بصدد إطلاق العديد من المبادرات من أجل الوصول إلى أفضل الخدمات لهذه الشريحة».

تحديات ذوي الإعاقة في ليبيا

وحسب الصفحة الرسمية لأبوجناح، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «استعرض اللقاء التحديات التي يعانيها الأشخاص ذوو الإعاقة في ليبيا عامة ومناطق الجنوب خاصة، والأوضاع العامة لشريحة ذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية».

- وقفة احتجاجية بالبيضاء للمطالبة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

- وقفة احتجاجية لذوي الإعاقة في الجنوب للتنديد بـ«الإهمال والتهميش»

- إنشاء مركز إيواء متكامل لذوي الإعاقة بمدينة سبها

وناقش اللقاء «قرار الحكومة بإنشاء مركز ايوائي للمعاقين بمنطقة سبها، وجرى عرض الإحصاءات المتعلقة بهذه الفئة والحقوق التي يكفلها لهم القانون»، كما جرى طرح موضوع «صيانة مقار ذوي الإعاقة في المنطقة الجنوبية ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإحياء المشاريع التنموية».

وقفات احتجاجية في البيضاء والجنوب

وخلال الشهر الجاري، تزايدت وتيرة الوقفات الاحتجاجية للمواطنين من ذوي الإعاقة، وكان آخرها وقفة احتجاجية بساحة البريد القديم، بمدينة البيضاء، منذ يوم الجمعة للمطالبة بحقوقهم.

وفي مطلع يناير، نظمت شريحة من ذوي الإعاقة وقفة احتجاجية في جنوب البلاد، أمام مركز الأمل للصم والبكم وضعاف السمع. وتلا المحتجون بيانًا خلال الوقفة الاحتجاجية، انتقدوا فيه الإهمال والتهميش، الذي يعانيه طلبة ومعلمو وموظفو مركز الأمل.