دخول 21 حالة إصابة بفيروس «كورونا» إلى مراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة دخول 21 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وغادر 7 أشخاص فقط تلك المراكز خلال الفترة نفسها، بعد تعافيهم من المرض، فيما يخضع 70 مصابًا للعلاج في العناية الفائقة حاليًا، حسب النشرة الوبائية على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 867 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، منها 129 حالة حرجة، فضلًا عن تسجيل 870 حالة شفاء و13 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته تسلمت 5737 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4870 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 867 حالة، بنسبة حالات موجبة 15%.

- تسجيل 867 إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا و13 وفاة

وبذلك وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 397 ألفًا و319 حالة، تعافى منهم 384 ألفًا و473 حالة، ولا تزال 7005 حالات نشطة حتى الآن، بينما تُوفيّ 5841 شخصًا بالوباء.

فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا مليونًا و961 شخصًا، وعدد من تلقوا الجرعة الثانية 937 ألفًا و679 شخصًا، وحصل 3251 شخصًا على جرعة تعزيزية.