«التربية والتعليم» تصدر توضيحا حول شروط وآليات التسجيل في «منزلية التعليم»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت وزارة التربية والتعليم، توضيحًا حول إمكانية التسجيل في «منزلية التعليم»، للطلاب داخل وخارج ليبيا.

وقالت الوزارة إنها تلقت العديد من الاستفسارات والتساؤلات من بعض أولياء أمور التلاميذ المقيمين خارج البلاد، ويرغبون في قيد أبنائهم بالدراسة بـ«منزلية التعليم».

ولفتت الوزارة إلى أن لائحة تنظيم شؤون التعليم العام رقم 779، أكدت في مادتها رقم 46 على أنه تقتصر منزلية التعليم على التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة أو من المقيمين خارج البلاد، أو الذين لا تسمح ظروفهم الخاصة بالتسجيل في المؤسسات التعليمية ويصدر بتنظيم ذلك قرار من وزير التعليم.

وبحسب اللائحة نفسها في مادتها رقم «53»، «يقيَّم الدارسون خارج الدولة الليبية بالمدارس الليبية المعتمدة المسجلين بها أو بأقرب مدرسة ليبية بالخارج معتمدة وفقًا لنظرائهم بالداخل، فإذا لم توجد مؤسسات تعليمية معتمدة يمكن للتلاميذ الليبيين بالخارج إجراء الامتحانات في نهاية العام الدراسي داخل ليبيا».

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وأوضح البيان أنه يقتصر قيد التلاميذ المتواجدين بالخارج في «منزلية التعليم»، حال عدم وجود مدرسة ليبية معتمدة في البلاد التي يقيمون بها، مضيفا أن التلاميذ والطلاب المستهدفين للدراسة المنزلية من الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي وحتى الثالث الثانوي.