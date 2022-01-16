تسجيل 867 إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا و13 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 867 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، منها 129 حالة حرجة، فضلا عن تسجيل 870 حالة شفاء و13 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته تسلمت 5737 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4870 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 867 حالة، بنسبة حالات موجبة 15%.

وبذلك وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 397 ألفا و319 حالة، تعافى منهم 384 ألفا و473 حالة، ولا تزال 7005 حالات نشطة حتى الآن، بينما توفى 5841 شخصا بالوباء.