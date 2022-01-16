وليامز تتحدث عن الجدول الزمني للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

تحدثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد، عن الجدول الزمني للانتخابات الليبية المؤجلة، والتي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وقالت ويليامز، في مقابلة صحفية إلى وكالة أنباء «الأناضول»: «لدينا خارطة طريق وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي. خارطة طريق تمتد حتى يونيو من هذا العام». وأضافت: «أعتقد أن إجراء الانتخابات لا يزال ممكنًا في هذا الإطار الزمني، قد يشمل ذلك سيناريوهات مختلفة، أعتقد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للشعب الليبي أفق سياسي في هذا الصدد».

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وقبل يومين من انتخابات رئاسية كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة، أعلنت مفوضية الانتخابات تعذر إجرائها، وذلك في ظل خلافات بين مؤسسات رسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.وحتى الآن لم يجر الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات.